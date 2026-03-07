Ричмонд
Постпред Ирана заявил, что США атакуют гражданские объекты

Постпред Иравани: США и Израиль атакуют гражданские объекты Ирана.

ООН, 7 мар — РИА Новости. США и Израиль продолжают проводить неизбирательные атаки по гражданским объектам в Иране, заявил постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани.

«Соединенные Штаты и израильский режим продолжают свои жестокие и массированные атаки против Ирана и иранского народа без остановки и передышки. Эти удары носят неизбирательный характер: они намеренно наносятся по гражданскому населению и гражданской инфраструктуре по всей моей стране», — сказал дипломат журналистам.

