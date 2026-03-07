Report: из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана

Часть сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране была вывезена из Ирана. Как сообщает азербайджанское агентство «Репорт», девять дипломатов покинули страну через пограничный пункт пропуска «Астара» на границе с Азербайджаном.
По данным источника, эвакуация может продолжиться в ближайшее время. Ожидается, что вскоре территорию Ирана покинут и другие сотрудники азербайджанского дипломатического представительства.
Ранее сообщалось, что за несколько часов до этого из Ирана были вывезены еще два дипломата Азербайджана, таким образом общее число эвакуированных достигло одиннадцати. Кроме того, в пятницу из Тегерана в Азербайджан также были вывезены несколько сотрудников российского посольства.
Ранее по аэропорту на территории азербайджанского города Нахичевань ударил беспилотный летательный аппарат. По данным агентства Trend, дрон прилетел со стороны Ирана.