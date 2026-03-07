Report: из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана

Ранее сообщалось, что за несколько часов до этого из Ирана были вывезены еще два дипломата Азербайджана, таким образом общее число эвакуированных достигло одиннадцати. Кроме того, в пятницу из Тегерана в Азербайджан также были вывезены несколько сотрудников российского посольства.