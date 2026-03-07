Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Report: из Ирана эвакуированы девять сотрудников посольства Азербайджана

Часть сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране была эвакуирована из Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Часть сотрудников посольства Азербайджана в Тегеране была вывезена из Ирана. Как сообщает азербайджанское агентство «Репорт», девять дипломатов покинули страну через пограничный пункт пропуска «Астара» на границе с Азербайджаном.

По данным источника, эвакуация может продолжиться в ближайшее время. Ожидается, что вскоре территорию Ирана покинут и другие сотрудники азербайджанского дипломатического представительства.

Ранее сообщалось, что за несколько часов до этого из Ирана были вывезены еще два дипломата Азербайджана, таким образом общее число эвакуированных достигло одиннадцати. Кроме того, в пятницу из Тегерана в Азербайджан также были вывезены несколько сотрудников российского посольства.

Ранее по аэропорту на территории азербайджанского города Нахичевань ударил беспилотный летательный аппарат. По данным агентства Trend, дрон прилетел со стороны Ирана.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше