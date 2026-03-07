С 1 марта в квартирах россиян разрешили отключать газ за нарушение правил эксплуатации

Газовые службы с 1 марта 2026 года получили право отключать абонентов при систематических нарушениях правил эксплуатации оборудования.
Об этом в разговоре с «Газетой.Ru» сообщила кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления ИМЭС Люза Байгузина.
По её словам, такая мера направлена на повышение безопасности и снижение числа аварий. Эксперт подчеркнула, что регулярное отключение абонентов, систематически нарушающих правила эксплуатации, повышает ответственность потребителей и стимулирует своевременно устранять потенциально опасные проблемы с оборудованием.
Байгузина при этом добавила, что под систематическими нарушениями понимаются повторяющиеся случаи несоблюдения условий договора и правил эксплуатации газового оборудования.
«Речь может идти о несвоевременном обслуживании и ремонте техники, использовании неисправных приборов, а также о ситуациях, когда владельцы жилья не допускают специалистов газовой службы для проверки состояния оборудования», — передаёт издание.
Отмечается, что отключение газа предполагает несколько этапов: сначала газовая служба уведомляет потребителя о выявленных нарушениях и предупреждает о возможном ограничении подачи газа, а затем абоненту даётся срок на устранение проблем.
«Если требования не выполняются, подача газа может быть прекращена», — заключила Байгузина.
Депутат Владимир Кошелев ранее уже рассказывал, что газовые службы теперь могут отключать газ в квартирах, если жильцы регулярно нарушают правила безопасности.