«Монако» обыграло ПСЖ с Сафоновым в составе благодаря голу Головина

«Монако» одержало победу над ПСЖ с Матвеем Сафоновым в составе в матче 25-го тура чемпионата Франции благодаря голу Александра Головина.

«Монако» одержало победу над ПСЖ с Матвеем Сафоновым в составе в матче 25-го тура чемпионата Франции благодаря голу Александра Головина.

В первом тайме счёт открыл полузащитник монегасков Магнес Аклиуш.

Во втором на замену вышел Головин и сразу огорчил Матвея Сафонова.

Вскоре Брэдли Баркола сократил отставание до минимума, но Фоларин Балогун спустя минуту поставил точку.

Таким образом, парижане потерпели дебютное домашнее поражение в текущем сезоне Лиги 1.

Ранее Головин забил ПСЖ сразу после выхода на замену.