«Монако» обыграло ПСЖ с Сафоновым в составе благодаря голу Головина

«Монако» одержало победу над ПСЖ с Матвеем Сафоновым в составе в матче 25-го тура чемпионата Франции благодаря голу Александра Головина.
В первом тайме счёт открыл полузащитник монегасков Магнес Аклиуш.
Во втором на замену вышел Головин и сразу огорчил Матвея Сафонова.
Вскоре Брэдли Баркола сократил отставание до минимума, но Фоларин Балогун спустя минуту поставил точку.
Таким образом, парижане потерпели дебютное домашнее поражение в текущем сезоне Лиги 1.
Ранее Головин забил ПСЖ сразу после выхода на замену.