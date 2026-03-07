Ричмонд
Дмитриев уверен, что энергетические провалы будут преследовать фон дер Ляйен

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, глава РФПИ Кирилл Дмитриев подверг резкой критике политику председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в энергетической сфере. Своё мнение он выразил в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Урсула никогда не признаёт своих ошибок и, как и следовало ожидать, полностью отрицает свои энергетические провалы. Эти провалы и это отрицание будут преследовать её и в мире, где цены на нефть превышают $100 за баррель», — написал Дмитриев.

Поводом для заявления стала публикация европейского издания Politico. В материале сообщалось, что фон дер Ляйен, столкнувшись с критикой со стороны ряда стран Евросоюза из-за скачка цен на энергоносители после обострения ситуации на Ближнем Востоке, подтвердила намерение Брюсселя продолжать курс на отказ от ископаемого топлива и форсировать переход к «зелёной» экономике.

Ранее Life.ru писал, что Еврокомиссия приняла к сведению иск Банка России в суд Евросоюза по поводу бессрочного замораживания российских активов. Представитель ЕК Баляш Уйвари заявил на брифинге в Брюсселе, что они полностью уверены в законности своего решения.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

