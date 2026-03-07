Иран наносит удары только по военным базам США и Израиля, заявил постпред

«Иран наносит удары только по военным объектам агрессоров. Мы не целимся в мирных жителей. Мы не атакуем интересы соседних государств», — сообщил он журналистам в ООН.
Иравани отметил, что власти Республики расследуют утверждения о якобы ударах по невоенным объектам.
«Наша предварительная оценка указывает на то, что некоторые из этих инцидентов могли стать результатом перехвата или вмешательства со стороны оборонительных систем Соединённых Штатов, что могло отклонить их от предполагаемых военных целей», — добавил он.
