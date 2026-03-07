Сейсмолог Зверева считает, что в Сочи может произойти сильное землетрясение

Участившиеся подземные толчки в районе Сочи могут свидетельствовать о вероятности сильного землетрясения в обозримом будущем, выразила предположение старший научный сотрудник лаборатории исследования региональной сейсмичности Геофизической службы РАН, кандидат физико-математических наук Анастасия Зверева.
Она отметила, что дату такого сейсмособытия спрогнозировать невозможно, однако указала, что на данной территории, согласно картам общего сейсмического районирования, возможны землетрясения с магнитудой до 7 в период повторяемости 100 лет.
«Последние такие землетрясения были в прошлом веке, поэтому такое сильное землетрясение возможно в обозримом будущем, и участившиеся в последние два года подземные толчки как раз говорят об этом», — цитирует эксперта РИА Новости.
В январе в двух районах Сочи зафиксировали землетрясение магнитудой 3 и 4.
В марте землетрясения повторились уже несколько раз. Мэр города Андрей Прошунин сообщил, что никто не пострадал.