Бессент допустил дальнейшее ослабление санкций против нефти из России

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox Business допустил дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
«Мы можем рассанкционировать другую российскую нефть», — заявил он.
В пятницу министр энергетики США Крис Райт сообщил, что США разрешили Индии продолжать закупки российской нефти, чтобы обеспечить работу нефтеперерабатывающих заводов Южной Азии на фоне фактической остановки судоходства через Ормузский пролив.