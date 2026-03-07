Ричмонд
Иравани: Свыше 180 детей в Иране погибли в результате ударов США и Израиля

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил, что в результате войны, развязанной США и Израилем, в стране погибли свыше 180 детей и повреждено более 20 школ. Заявление прозвучало в ООН.

Источник: Life.ru

«В результате этой преступной войны, развязанной Соединёнными Штатами и израильским режимом, по всей стране погибли более 180 иранских детей, многие другие получили ранения. Повреждены более 20 школ», — сказал Иравани журналистам.

Ранее в ООН не смогли оценить ракетный удар по начальной школе в Иране. По данным заместителя генерального секретаря ООН Тома Флетчера, общее число погибших в Иране превысило тысячу человек. Кроме того, повреждения получили более 100 гражданских объектов. Напомним, 28 февраля, в первый день совместной военной операции США и Израиля против Ирана, был нанесён авиаудар по начальной школе для девочек в городе Минабе. Жертвами трагедии стали до 180 человек, в том числе десятки школьниц. Власти Ирана заявляют, что личности пилотов, участвовавших в атаке, уже установлены.

Life.ru следит за обострением конфликта на Ближнем Востоке и оперативно делится важнейшей информацией.

