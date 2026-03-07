Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США будут страховать убытки судов в Персидском заливе

США будут страховать убытки судов в Персидском заливе, выделив $20 миллиардов.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США начнут страховать убытки судов, включая сами суда и их грузы, в Персидском заливе, выделив на эти цели около 20 миллиардов долларов, следует из заявления Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC).

«DFC… будет страховать убытки вплоть до приблизительно 20 миллиардов долларов», — говорится в публикации на сайте корпорации.

Американская корпорация по финансированию международного развития отмечает, что в рамках программы планирует страховать как суда, так и их грузы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше