США будут страховать убытки судов в Персидском заливе

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. США начнут страховать убытки судов, включая сами суда и их грузы, в Персидском заливе, выделив на эти цели около 20 миллиардов долларов, следует из заявления Американской корпорации по финансированию международного развития (DFC).
«DFC… будет страховать убытки вплоть до приблизительно 20 миллиардов долларов», — говорится в публикации на сайте корпорации.
Американская корпорация по финансированию международного развития отмечает, что в рамках программы планирует страховать как суда, так и их грузы.