Глава Минфина США Скотт Бессент заявил в интервью Fox Business, что американские власти могут пойти на дальнейшее ослабление санкций в отношении российской нефти на фоне конфликта на Ближнем Востоке.
«Мы можем “рассанкционировать” другую российскую нефть», — цитирует министра РИА Новости.
Член комитета Совфеда по конституционному законодательству Алексей Пушков ранее заявил, что США, сделав всё возможное для прекращения транзита энергоносителей через Ормузский пролив, подорвали свои же антироссийские санкции в сфере поставок нефти.
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев между тем подчеркнул, что мир признаёт Россию незаменимым поставщиком энергоносителей.