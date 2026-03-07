«Нереалистичные идеи»: в МИД России рассказали о предложениях США по замене ДСНВ

США выдвигают нереалистичные идеи относительно договора, который может заменить истекший Договор о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
«США отвергли нашу конструктивную и легко реализуемую инициативу в сфере пост-ДСНВ, а выдвинули альтернативные, при этом, на наш взгляд, нереалистичные идеи», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.
Рябков уточнил, что США настаивают на участии Китая в будущем соглашении. Китайская сторона на текущем этапе исключает такую возможность. Дипломат отметил, что в настоящее время нет оснований для обсуждения нового соглашения.
Ранее KP.RU писал, что Россия не пойдет на односторонние уступки США при достижении новых договоренностей по ДСНВ. Рябков добавил, что Москве в целом неизвестна позиция Белого дома относительно подходов к будущим переговорам.