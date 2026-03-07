Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Нереалистичные идеи»: в МИД России рассказали о предложениях США по замене ДСНВ

Рябков: США выдвигают нереалистичные идеи по замене ДСНВ.

Источник: Комсомольская правда

США выдвигают нереалистичные идеи относительно договора, который может заменить истекший Договор о стратегических наступательных вооружениях. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«США отвергли нашу конструктивную и легко реализуемую инициативу в сфере пост-ДСНВ, а выдвинули альтернативные, при этом, на наш взгляд, нереалистичные идеи», — сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Рябков уточнил, что США настаивают на участии Китая в будущем соглашении. Китайская сторона на текущем этапе исключает такую возможность. Дипломат отметил, что в настоящее время нет оснований для обсуждения нового соглашения.

Ранее KP.RU писал, что Россия не пойдет на односторонние уступки США при достижении новых договоренностей по ДСНВ. Рябков добавил, что Москве в целом неизвестна позиция Белого дома относительно подходов к будущим переговорам.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше