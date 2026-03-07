Посла Израиля вызвали в офис президента Хорватии

БЕЛГРАД, 7 марта. /ТАСС/. Посла Израиля в Загребе Гарри Корена вызвали в канцелярию президента Хорватии из-за его призыва в адрес принимающей стороны разорвать дипломатические отношения с Ираном.
«Заявления израильского посла ничем не подкреплены и лишь необоснованно и излишне тревожат хорватских граждан и наносят политический и репутационный ущерб Республике Хорватия. Сохранение статуса безопасной и мирной страны отвечает национальным интересам Хорватии, поскольку от этого во многом зависит хорватская экономика, прежде всего туризм. Поэтому мы просим израильского посла воздержаться от любых заявлений, которые могут нанести вред Хорватии», — говорится в заявлении канцелярии главы хорватского государства.
Советник президента Хорватии по внешней и европейской политике Невен Пелицарич указал израильскому послу на неприемлемость его заявлений.
Ранее Корен заявил хорватским СМИ о том, что Загребу следует разорвать дипотношения с Тегераном и провести проверку дипломатического персонала иранского посольства на предмет принадлежности к Корпусу стражей исламской революции.