Посла Израиля вызвали в офис президента Хорватии

«Заявления израильского посла ничем не подкреплены и лишь необоснованно и излишне тревожат хорватских граждан и наносят политический и репутационный ущерб Республике Хорватия. Сохранение статуса безопасной и мирной страны отвечает национальным интересам Хорватии, поскольку от этого во многом зависит хорватская экономика, прежде всего туризм. Поэтому мы просим израильского посла воздержаться от любых заявлений, которые могут нанести вред Хорватии», — говорится в заявлении канцелярии главы хорватского государства.