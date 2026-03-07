Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран будет защищаться, пока атаки США не прекратятся, заявил постпред

Постпред Иравани: Иран будет защищаться, пока атаки США и Израиля не прекратятся.

ООН, 7 мар — РИА Новости. Иран продолжит защищаться до тех пор, пока агрессия и варварские атаки США и Израиля не прекратятся, заявил постпред исламской республики в ООН Амир Саид Иравани.

«Мы продолжаем осуществлять наше неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций до тех пор, пока эта агрессия и эти варварские нападения не прекратятся», — сообщил Иравани журналистам в ООН.

Иранский дипломат подчеркнул, что ответ Ирана законен, необходимым и соразмерен.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше