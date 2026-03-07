Иран будет защищаться, пока атаки США не прекратятся, заявил постпред

«Мы продолжаем осуществлять наше неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций до тех пор, пока эта агрессия и эти варварские нападения не прекратятся», — сообщил Иравани журналистам в ООН.
Иранский дипломат подчеркнул, что ответ Ирана законен, необходимым и соразмерен.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше