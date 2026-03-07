Иран будет защищаться, пока атаки США не прекратятся, заявил постпред

«Мы продолжаем осуществлять наше неотъемлемое право на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава Организации Объединенных Наций до тех пор, пока эта агрессия и эти варварские нападения не прекратятся», — сообщил Иравани журналистам в ООН.