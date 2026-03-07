Иран не хочет войны, но будет защищать независимость, заявил постпред

«Иран не ищет войны. Иран не ищет эскалации. Но Иран никогда не откажется от суверенитета», — заявил журналистам высокопоставленный дипломат.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек.
