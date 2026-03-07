Ричмонд
Иран не хочет войны, но будет защищать независимость, заявил постпред

Постпред Иравани: Иран не хочет войны, но будет защищать независимость.

ООН, 7 мар — РИА Новости. Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не хочет войны, но будет отстаивать независимость.

«Иран не ищет войны. Иран не ищет эскалации. Но Иран никогда не откажется от суверенитета», — заявил журналистам высокопоставленный дипломат.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта 28 февраля под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, уже более 1,2 тысячи человек.

