Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мерц заявил, что не спорит с Трампом перед работающими камерами

Канцлер Германии Фридрих Мерц прокомментировал свою сдержанную манеру поведения во время недавних переговоров с американским лидером Дональдом Трампом в Вашингтоне. Политик признал, что намеренно избегал полемики перед работающими камерами.

Источник: Life.ru

Встреча состоялась на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного ударами США и Израиля по Ирану. Стороны затронули вопросы региональной безопасности, конфликт на Украине и торговые пошлины. Внимание журналистов привлёк эпизод, когда Трамп в шутку хлопнул Мерца по колену — тот сидел, закинув ногу на ногу. При этом немецкий канцлер говорил лишь три минуты, уступив основное время американскому коллеге.

Позже, выступая в Штокахе на заключительном мероприятии предвыборной кампании ХДС в ландтаг Баден-Вюртемберга, Мерц пояснил свою тактику.

«Когда камеры работают, я не собираюсь начинать спорить с американским президентом», — заявил он, добавив, что осведомлён об упрёках в излишней дружелюбности.

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев поинтересовался у Фридриха Мерца, знает ли тот местонахождение источников нефти и газа, которые спасли бы энергетику ФРГ от кризиса. Спецпредставитель президента РФ обратил внимание канцлера на отсутствие у Берлина внятной альтернативы прежним поставкам энергоресурсов. Он отметил, что страна столкнулась с кризисом из-за собственных неподготовленных решений.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Фридрих Мерц: биография канцлера Германии, лидера ХДС, бизнесмена, юриста и пилота
Парламентские выборы 2025 года в Германии прошли практически без скандалов, спокойно и основательно. Христианско-демократический союз во главе с Фридрихом Мерцем получил 28,5% голосов избирателей, оставив АдГ Алисы Вайдель и СДПГ Олафа Шольца далеко позади. Возглавляющий партию политик стал новым канцлером: собрали главное из его биографии.
Читать дальше