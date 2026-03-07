Мерц заявил, что не спорит с Трампом перед работающими камерами

Встреча состоялась на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, вызванного ударами США и Израиля по Ирану. Стороны затронули вопросы региональной безопасности, конфликт на Украине и торговые пошлины. Внимание журналистов привлёк эпизод, когда Трамп в шутку хлопнул Мерца по колену — тот сидел, закинув ногу на ногу. При этом немецкий канцлер говорил лишь три минуты, уступив основное время американскому коллеге.