Пезешкиан назвал слухами сообщения об ударе по Азербайджану

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным назвал «слухами» информацию об ударе исламской республики по Азербайджану. Об этом сообщила канцелярия Пезешкиана.
«Иран не планировал и не планирует нападать на своих соседей. Мы стремимся лишь к защите своей территориальной целостности», — приводит слова главы иранского правительства его офис.
