Пезешкиан назвал слухами сообщения об ударе по Азербайджану

Иранский президент подчеркнул, что Тегеран «не планировал и не планирует нападать на своих соседей».

КАИР, 7 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Масуд Пезешкиан в ходе переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным назвал «слухами» информацию об ударе исламской республики по Азербайджану. Об этом сообщила канцелярия Пезешкиана.

«Иран не планировал и не планирует нападать на своих соседей. Мы стремимся лишь к защите своей территориальной целостности», — приводит слова главы иранского правительства его офис.

