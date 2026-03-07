Постпред Иравани: Иран не хочет войны, но будет защищать независимость

«Иран не ищет войны. Иран не ищет эскалации. Но Иран никогда не откажется от суверенитета», — подчеркнул дипломат.
При этом он также добавил, что Иран продолжит защищаться до тех пор, пока агрессия и атаки США и Израиля не прекратятся.
Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с обращением к нации, в ходе которого призвал граждан к единству перед лицом врага.
Замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи также подчеркнул, что Тегеран не доверяет Вашингтону и не ведёт с ним переговоры.
28 февраля Израиль нанёс удар по Ирану.
Позднее американский лидер подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.
1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.