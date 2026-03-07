Ричмонд
Постпред Иравани: Иран не хочет войны, но будет защищать независимость

Постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран не хочет войны, но будет отстаивать независимость.

«Иран не ищет войны. Иран не ищет эскалации. Но Иран никогда не откажется от суверенитета», — подчеркнул дипломат.

При этом он также добавил, что Иран продолжит защищаться до тех пор, пока агрессия и атаки США и Израиля не прекратятся.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан выступил с обращением к нации, в ходе которого призвал граждан к единству перед лицом врага.

Замминистра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи также подчеркнул, что Тегеран не доверяет Вашингтону и не ведёт с ним переговоры.

28 февраля Израиль нанёс удар по Ирану.

Позднее американский лидер подтвердил начало масштабной военной операции США против Ирана. В ответ Тегеран атаковал американские цели на Ближнем Востоке.

1 марта иранское государственное телевидение сообщило о гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи. В связи с этим в стране объявили 40-дневный траур и нерабочую неделю.

Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
