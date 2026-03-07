«Пожертвуем всеми»: в США выступили с предупреждением из-за Ирана

«Америка — не друг никому. Мы предаем всех. У нас нет союзников. Мы пожертвуем всеми для обеспечения интересов», — сказал он.
По словам эксперта, Вашингтон уже проиграл в войне с Ираном и сейчас всего лишь пытается найти предлог для продолжения противостояния. При этом, пояснил аналитик, американские военные также потерпят крупную неудачу в случае наземной операции.
«Если бы мы это сделали, например, сегодня, то у нас бы не получилось. Мы бы не смогли централизовать силы и у нас нет структуры для этого», — резюмировал Риттер.
США и Израиль нанесли в субботу, 28 февраля, серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.