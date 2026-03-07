Ричмонд
В Днепропетровске мужчина при проверке документов ударил ножом сотрудников ТЦК

В Днепропетровске местный житель оказал вооружённое сопротивление представителям территориального центра комплектования (ТЦК), проводившим рейдовые мероприятия по мобилизации. Как сообщили в областной полиции, инцидент произошёл во время оповещения граждан.

Источник: Life.ru

«Во время проведения мероприятий оповещения мужчина нанёс ножевые ранения двум военнослужащим ТЦК», — сказано в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Пострадавшие сотрудники были оперативно доставлены в больницу для оказания медицинской помощи. Чтобы задержать нападавшего, один из военнослужащих был вынужден произвести несколько выстрелов в воздух. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее Венгрия вызвала посла Украины из-за принудительной мобилизации этнических венгров. Об этом заявил глава МИД республики Петер Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети. Он также сообщил, что венгерской стороне стало известно о ещё двух случаях насильной мобилизации закарпатских венгров со стороны сотрудников ТЦК.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

