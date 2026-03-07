СМИ: БПЛА атаковал штаб TotalEnergies на нефтяном месторождении в Басре

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. БПЛА атаковал штаб французской компании TotalEnergies на нефтяном месторождении «Артауи» на юге Ирака в ночь на субботу, сообщило агентство Shafaq со ссылкой на источник в местных органах безопасности.
«БПЛА атаковал штаб компании-разработчика месторождения “Артауи” в провинции Басра», — сообщил источник.
Министерство нефти Ирака и TotalEnergies в 2022 году подписали соглашение о реализации проектов по разработке крупного нефтяного месторождения «Артауи» на юге страны и создания одноименного газоперерабатывающего комбината.
