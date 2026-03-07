«Поблажек быть не может»: почему в ЕК заявили о невозможности вступления Украины в ЕС к 2027 году

Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году «при нынешней процедуре», заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос. По её словам, нестабильная мировая обстановка требует новых правил для ускорения этого процесса. По данным западных СМИ, ЕК «готовит сценарии постепенного предоставления Украине членских прав», однако мнения стран — участниц содружества по этому вопросу разделились. С точки зрения аналитиков, Брюссель продолжает давать Киеву невыполнимые обещания, чтобы и дальше использовать Украину как орудие против России.
Украина не сможет вступить в ЕС к 2027 году «при нынешней процедуре», как было запланировано, заявила еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Марта Кос.
«Методология, которой мы пользуемся сегодня, не рассчитана на те сложные времена, в которых мы живём», — сказала Кос в комментарии Bloomberg.
По её словам, нестабильная мировая обстановка требует новых правил для ускорения процесса вступления Украины в Евросоюз.
Как уточняет агентство, после того как глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила Украине, что не может гарантировать вступление страны в содружество к 2027 году, вопрос о пересмотре многолетнего процесса присоединения к ЕС «стал особенно актуальным». По данным Bloomberg, Еврокомиссия «готовит сценарии постепенного предоставления Украине членских прав». Впрочем, по словам осведомлённых источников агентства, мнения стран ЕС по этому вопросу разделились.
«Несколько государств, включая Германию, предостерегают от ослабления требований к вступлению. Венгрия давно выступает против членства Украины. Лидеры ЕС обсудят этот вопрос на саммите 19 марта», — пишет Bloomberg.
При этом, по словам Кос, пока не решено, будут возможные изменения распространяться исключительно на Украину или они коснутся и других кандидатов. Она добавила, что увеличение числа членов также потребует пересмотра подхода ЕС ко множеству политических вопросов, учитывая, что принимать подобные решения «сложно уже сейчас, с 27 членами».
«Хотя Еврокомиссия может предлагать внесение изменений в правила расширения союза, их должны будут одобрить все государства-члены. Однако, по словам Кос, ощущение срочности (по этому вопросу. — RT) усиливается», — отмечает агентство.
Сроки вступления Украины в ЕС будут зависеть от способности страны провести необходимые реформы, констатирует Bloomberg. Ссылаясь на слова Кос, агентство сообщило, что в последние месяцы «этот процесс замедлился, несколько законопроектов в настоящее время застряли в парламенте».
«Когда речь идёт о верховенстве права, борьбе с коррупцией, свободе СМИ и функционировании демократических институтов, поблажек быть не может», — подчеркнула она.
Еврокомиссия.
Gettyimages.ru.
© Alicia Windzio / DPA.
«Ящик Пандоры с проблемами».
Напомним, в конце февраля Владимир Зеленский в интервью Financial Times выступил с категоричным требованием к странам Запада определить конкретные сроки принятия Украины в Европейский союз. Он также призвал европейское руководство прекратить увиливать от прямого ответа на вопрос о дальнейшей интеграции страны. Как утверждал Зеленский, официальное присоединение государства к политическому и экономическому блоку должно состояться уже в 2027 году, и подчеркнул, что ему «нужна дата».
В начале марта министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина не сможет присоединиться к Евросоюзу, пока правительство республики возглавляет Виктор Орбан. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что руководство Евросоюза осознаёт принципиальную позицию Будапешта.
Позднее Виктор Орбан подтвердил, что Будапешт «не допустит Украину в ЕС». По его словам, присоединение Киева к объединению уничтожило бы «всю венгерскую национальную экономику».
Виктор Орбан.
Gettyimages.ru.
© Janos Kummer.
А агентство Reuters сообщило, что стремление Украины ускоренно вступить в Европейский союз столкнулось с серьёзным сопротивлением со стороны правительств стран ЕС. Они опасаются, что быстрое принятие Киева откроет «ящик Пандоры с проблемами».
«Больше фигуры речи».
Как отмечают эксперты, в Еврокомиссии прекрасно понимают, что Украине в обозримой перспективе не светит членство в ЕС, но продолжают кормить Киев «призрачными обещаниями», которые теперь предполагают новую процедуру вступления в объединение.
«Брюсселю совершенно очевидно, что Украина не сможет вступить в ЕС ни завтра, ни через десять лет. Эту идеологическую “морковку” союз держит перед носом Киева уже долго, и на этом выстроена вся политика страны, вся работа с общественным мнением. И сейчас еврочиновникам надо делать вид, что идут какие-то переговоры, подвижки по этому вопросу. Назначаются сроки, которые, конечно же, срываются, но для имитации бурной деятельности руководству ЕС подходит и такой контекст», — подчеркнул ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в разговоре с RT.
По его словам, руководство ЕС продолжает поддерживать нарратив о вступлении Украины в ЕС, несмотря на то что Киев фактически не готов к этому, в том числе экономически и институционально.
«На пропагандистских идеях членства Киева в ЕС построено всё идеологическое обеспечение нынешней политической системы на Украине. Но с реальностью это имеет мало общего. Если даже представить себе такую фантастическую ситуацию, при которой Украина станет частью союза, в рамках так называемой политики выравнивания потребуется сбор огромных средств на поддержание и улучшение экономической и социальной ситуации в стране, восстановление её инфраструктуры. На это в Брюсселе могут быть готовы только на словах. Поэтому все обещания ЕС — это воздух и политическая игра», — уверен Неменский.
Он напомнил, что уже сейчас против вступления Украины в Евросоюз категорически выступает Венгрия, но к ней вскоре могут присоединиться и другие страны ЕС.
«Многим государствам Евросоюза присоединение Украины не несёт никакой выгоды, поскольку им самим нужны эти деньги. Украина используется нынешними евросоюзными элитами лишь как орудие против России», — говорит Неменский.
Политолог Александр Асафов придерживается схожего мнения. Он считает, что вопрос о вхождении Украины в состав Евросоюза Брюссель действительно использует как «утешительный приз», которого Киев вряд ли дождётся.
«Эти привлекательные для Киева тезисы в Брюсселе подпитывают новой информацией о других механизмах вступления. Но по факту создаётся новый формат, нацеленный на то, чтобы ещё больше растянуть своё обещание во времени, чтобы у Украины не возникало вопросов», — отметил Асафов в беседе с RT.
Владимир Зеленский.
Gettyimages.ru.
© Paula Bronstein.
Однако, как отметил эксперт, в текущей ситуации Евросоюз уже больше не может опираться на существующие правила.
«Именно поэтому и появляются новые идеи относительно того, как создать видимость приближения Украины к членству в ЕС. Параллельно с этим в Евросоюзе идут внутренние деградационные процессы, которые снижают его привлекательность для новых членов. Всё это говорит о том, что, кроме слов, от Брюсселя ничего больше не исходит, и это больше фигуры речи, чем конкретные планы», — заключил Асафов.