«Поблажек быть не может»: почему в ЕК заявили о невозможности вступления Украины в ЕС к 2027 году

«Брюсселю совершенно очевидно, что Украина не сможет вступить в ЕС ни завтра, ни через десять лет. Эту идеологическую “морковку” союз держит перед носом Киева уже долго, и на этом выстроена вся политика страны, вся работа с общественным мнением. И сейчас еврочиновникам надо делать вид, что идут какие-то переговоры, подвижки по этому вопросу. Назначаются сроки, которые, конечно же, срываются, но для имитации бурной деятельности руководству ЕС подходит и такой контекст», — подчеркнул ведущий научный сотрудник РИСИ Олег Неменский в разговоре с RT.