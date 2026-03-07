Бессент анонсировал крупнейшую бомбардировку Ирана с начала конфликта

«Сегодняшняя ночь станет началом нашей самой масштабной кампании бомбардировок (Ирана — ред.), которая нанесет максимальный ущерб иранским ракетным установкам и заводам по производству ракет», — сказал Бессент в эфире в интервью телеканалу Fox Business.
Ведущий Ларри Кудлоу, бравший интервью у Бессента, был заинтригован его словами, назвав их очень интересным заявлением.
Президент США Дональд Трамп, а также высшее военное руководство страны не раз утверждали, что самые сильные удары по Ирану еще впереди.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.
В первый же день атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. В стране объявлен 40-дневный траур.
Президент России Владимир Путин заявил, что убийство Хаменеи было совершено с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права. МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.