Пезешкиан сообщил, что Иран ожидает поддержку РФ на фоне атак США и Израиля

Иран ожидает, что Российская Федерация за счет своего потенциала на международной арене поддержит права исламской республики на фоне атак Соединенных Штатов и Израиля. Об этом в пятницу, 6 марта, высказался президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.
— Иран ожидает, что РФ за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права народа республики в условиях текущих атак США и Израиля, — его слова привели в пресс-релизе в Telegram-канале президента ИРИ, передает РИА Новости.
Владимир Путин по телефону обсудил с Масудом Пезешкианом ситуацию в исламской республике. Он заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов и Израиля, сообщалось на сайте Кремля.
Глава РФ призвал отказаться от силовых методов решения проблем в Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам.
Путин выразил Пезешкиану соболезнования из-за гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей власти, а также многочисленных жертв среди мирных жителей.