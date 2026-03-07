Ричмонд
Пезешкиан сообщил, что Иран ожидает поддержку РФ на фоне атак США и Израиля

Иран ожидает, что Российская Федерация за счет своего потенциала на международной арене поддержит права исламской республики на фоне атак Соединенных Штатов и Израиля. Об этом в пятницу, 6 марта, высказался президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

— Иран ожидает, что РФ за счет использования своего потенциала на международной арене поддержит законные права народа республики в условиях текущих атак США и Израиля, — его слова привели в пресс-релизе в Telegram-канале президента ИРИ, передает РИА Новости.

Владимир Путин по телефону обсудил с Масудом Пезешкианом ситуацию в исламской республике. Он заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий в отношении Ирана со стороны Соединенных Штатов и Израиля, сообщалось на сайте Кремля.

Глава РФ призвал отказаться от силовых методов решения проблем в Ближневосточном регионе и вернуться к мирным переговорам.

Путин выразил Пезешкиану соболезнования из-за гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи, членов его семьи и представителей власти, а также многочисленных жертв среди мирных жителей.

