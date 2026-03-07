Пезешкиан сообщил, что Иран ожидает поддержку РФ на фоне атак США и Израиля

Иран ожидает, что Российская Федерация за счет своего потенциала на международной арене поддержит права исламской республики на фоне атак Соединенных Штатов и Израиля. Об этом в пятницу, 6 марта, высказался президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.