В результате обстрела буксира в Ормузском проливе погибли четыре моряка

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Четыре моряка погибли, трое получили ранения в результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта, сообщает Международная морская организация (ИМО),
Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снарядов в буксир в шести морских милях (около 11 километров) к северу от побережья Омана в Ормузском проливе.
«Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по сообщениям, погибли по меньшей мере четыре моряка и еще трое получили тяжелые ранения», — приводит официальный портал IMO заявление генерального секретаря Арсенио Домингеса.