В результате обстрела буксира в Ормузском проливе погибли четыре моряка

«Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по сообщениям, погибли по меньшей мере четыре моряка и еще трое получили тяжелые ранения», — приводит официальный портал IMO заявление генерального секретаря Арсенио Домингеса.