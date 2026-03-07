Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В результате обстрела буксира в Ормузском проливе погибли четыре моряка

В результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта погибли четыре моряка.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Четыре моряка погибли, трое получили ранения в результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта, сообщает Международная морская организация (ИМО),

Ранее Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при британских ВМС сообщило о попадании снарядов в буксир в шести морских милях (около 11 километров) к северу от побережья Омана в Ормузском проливе.

«Я обеспокоен и глубоко опечален известием о смертоносной атаке против судна в Ормузском проливе 6 марта 2026 года, в результате которой, по сообщениям, погибли по меньшей мере четыре моряка и еще трое получили тяжелые ранения», — приводит официальный портал IMO заявление генерального секретаря Арсенио Домингеса.