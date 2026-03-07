Ричмонд
Израиль сообщил о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана

ЦАХАЛ сообщила о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана в Тегеране.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала новую серию ударов по инфраструктуре иранской власти в Тегеране.

«Армия Израиля начала новую серию ударов по инфраструктуре иранского режима», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.

