Израиль сообщил о новой серии ударов по инфраструктуре властей Ирана

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что начала новую серию ударов по инфраструктуре иранской власти в Тегеране.
«Армия Израиля начала новую серию ударов по инфраструктуре иранского режима», — говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше