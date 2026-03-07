Генштаб Ирана: США применили против Тегерана оружие для «третьей мировой войны»

«Американцы испытали всё своё оружие и даже изъяли из своих резервов то вооружение, которое хранилось для третьей мировой войны, и сейчас используют его против нас», — сказал Шекарчи иранскому агентству Fars.
Ранее постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани сообщил о числе погибших гражданских лиц. По данным отчёта Иранского общества Красного Полумесяца, не менее 1332 мирных жителей стали жертвами атак США и Израиля. В числе погибших есть женщины и дети. Тысячи получили ранения.
