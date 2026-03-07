В Самарской области объявили план «Ковер»

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. План «Ковер» объявлен в Самарской области, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
«Объявлен план “Ковер”. Введены временные ограничения в воздушном пространстве Самарской области», — написал Федорищев в своем канале на платформе Max.
