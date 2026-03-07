ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана

ДОХА, 7 мар — РИА Новости. Системы ПВО Кувейта с утра пятницы уничтожили 12 из 14 иранских ракет и 12 беспилотников, жертв нет, заявили в генштабе армии страны.
При этом в генштабе отметили, что всего по территории страны были запущены 14 ракет, две из которых «упали вне зоны угрозы», а остальные перехвачены.
«Зафиксирован исключительно материальный ущерб в результате падения осколков, жертв нет», — добавили в генштабе армии Кувейта.
