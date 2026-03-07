Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ПВО Кувейта в пятницу уничтожила 12 ракет и 12 БПЛА Ирана

Силы ПВО Кувейта в пятницу уничтожили 12 ракет и 12 БПЛА Ирана.

ДОХА, 7 мар — РИА Новости. Системы ПВО Кувейта с утра пятницы уничтожили 12 из 14 иранских ракет и 12 беспилотников, жертв нет, заявили в генштабе армии страны.

«Системы ПВО, начиная с утра пятницы, отражали волну атак ракет и беспилотников, запущенных со стороны Ирана. Уничтожены 12 БПЛА в небе над северной и центральной частях страны», — говорится в заявлении.

При этом в генштабе отметили, что всего по территории страны были запущены 14 ракет, две из которых «упали вне зоны угрозы», а остальные перехвачены.

«Зафиксирован исключительно материальный ущерб в результате падения осколков, жертв нет», — добавили в генштабе армии Кувейта.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше