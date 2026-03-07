Ричмонд
+22°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран нанёс удар по американской установке Patriot в ОАЭ

Американская зенитно-ракетная установка Patriot могла стать целью удара со стороны Ирана на территории Объединённых Арабских Эмиратов. Об этом у себя в соцсети X сообщил журналист Райан Грим, опубликовавший снимки, на которых запечатлена горящая военная техника.

На фотографиях, предоставленных источником, видна повреждённая и охваченная пламенем техника, а также пробитая крыша ангара. По утверждению автора, это последствия атаки на американский комплекс ПВО, дислоцированный в ОАЭ. Официального подтверждения этой информации от властей США или ОАЭ пока не поступало.

Ранее американский президент Дональд Трамп сообщил о существенном наращивании объёмов выпуска продукции военно-промышленного комплекса США. Соответствующее заявление он сделал 6 марта по итогам встречи с руководителями крупнейших оборонных корпораций. По словам республиканца, производственные мощности начали увеличиваться ещё за три месяца до совещания.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше