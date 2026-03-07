Ричмонд
Посол Азербайджана раскрыл позицию Баку по мерам на инцидент в Нахичевани

Посол Мустафаев: Баку ответит на инцидент в Нахичевани.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Позиция Баку по ответным мерам на инцидент в Нахичевани, где ранее зафиксировали атаку дронов с территории Ирана, включает в себя политические, дипломатические и военные меры, заявил посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев.

В четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.

«Что касается “ответных мер”, то я хотел бы уточнить — позиция Баку включает в себя политические, дипломатические и военные меры. Прежде всего иранские официальные лица должны дать разъяснения, принести свои извинения азербайджанской стороне, а лица, совершившие этот террористический акт, должны быть привлечены к уголовной ответственности», — заявил посол газете «Известия».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что вооруженные силы, государственная пограничная служба республики, подразделения сил специального назначения приведены в состояние боеготовности номер один. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, в свою очередь, заявил, что Тегеран не запускал беспилотники в сторону Азербайджана и что иранские вооруженные силы расследуют инцидент.

