Центральная часть Израиля вновь подверглась обстрелу со стороны Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога была вновь объявлена в центральной части Израиля из-за угрозы ракетного обстрела со стороны Ирана.
Как убедился корреспондент ТАСС, сирены были слышны в том числе в районе Тель-Авива.
Незадолго до этого израильская армия предупредила население, что зафиксировала новый ракетный запуск с территории Ирана.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше