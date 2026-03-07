Ричмонд
Центральная часть Израиля вновь подверглась обстрелу со стороны Ирана

Сирены сработали в том числе в районе Тель-Авива.

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 марта. /ТАСС/. Воздушная тревога была вновь объявлена в центральной части Израиля из-за угрозы ракетного обстрела со стороны Ирана.

Как убедился корреспондент ТАСС, сирены были слышны в том числе в районе Тель-Авива.

Незадолго до этого израильская армия предупредила население, что зафиксировала новый ракетный запуск с территории Ирана.

