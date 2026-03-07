Ричмонд
Над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы

РИА Новости: над Тель-Авивом после запуска ракет из Ирана слышны взрывы.

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 мар — РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в Тель-Авиве после новой ракетной атаки со стороны Ирана, над городом были слышны многочисленные взрывы, предположительно, от работы системы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.

По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги активировали на значительной части территории центрального Израиля, а также на Западном берегу реки Иордан.

Данные о падениях ракет или пострадавших не поступали.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, — уже более 1,2 тысячи человек.

