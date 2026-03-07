Ричмонд
Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта

Власти Катара продлили бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта.

ДОХА, 7 мар — РИА Новости. Власти Катара продлили до 14 марта бесплатное пребывание в гостиницах туристов, которые не смогли покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе, сообщило управление по туризму эмирата.

Ранее МИД Катара объявил, что из-за обострения ситуации в регионе и закрытого воздушного пространства государство не смогли покинуть более 8 тысяч путешественников, которых разместили в гостиницах.

«Пребывание туристов в гостиницах на безвозмездной основе продлено до 14 марта. Всем постояльцам предоставляется бесплатное трехразовое питание вне зависимости от ранее оплаченного тарифа», — отметило управление.

Право оставаться в гостиницах Катара бесплатно до 14 марта получили туристы, которые имеют приобретенные до 28 февраля билеты из страны с датой вылета с 28 февраля по субботу, при этом отели продолжают размещать туристов в номерах той же категории, которая была оплачена ранее, уточнило управление по туризму.

Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день конфликта — 28 февраля — под удар попала школа для девочек на юге Ирана, был убит верховный лидер, аятолла Али Хаменеи. Общее число жертв нападения, по данным иранских властей, — уже более 1,2 тысячи человек.

Начало военной операции Вашингтон и Тель-Авив объяснили превентивным ударом и якобы наличием угроз со стороны Тегерана из-за его ядерной программы. Однако теперь они уже не скрывают, что хотели бы видеть смену власти в Иране.

