Катар продлил бесплатное пребывание туристов в гостиницах до 14 марта

ДОХА, 7 мар — РИА Новости. Власти Катара продлили до 14 марта бесплатное пребывание в гостиницах туристов, которые не смогли покинуть страну из-за обострения ситуации в регионе, сообщило управление по туризму эмирата.
Ранее МИД Катара объявил, что из-за обострения ситуации в регионе и закрытого воздушного пространства государство не смогли покинуть более 8 тысяч путешественников, которых разместили в гостиницах.
«Пребывание туристов в гостиницах на безвозмездной основе продлено до 14 марта. Всем постояльцам предоставляется бесплатное трехразовое питание вне зависимости от ранее оплаченного тарифа», — отметило управление.
Право оставаться в гостиницах Катара бесплатно до 14 марта получили туристы, которые имеют приобретенные до 28 февраля билеты из страны с датой вылета с 28 февраля по субботу, при этом отели продолжают размещать туристов в номерах той же категории, которая была оплачена ранее, уточнило управление по туризму.
