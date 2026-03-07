Захарова: Европу накрывает энергетический коллапс в свете кризиса на Ближнем Востоке

Страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Дипломат отметила, что в связи с данными событиями цены на энергоносители «рванули», а ЕС сам себе запретил покупать энергоресурсы у России.
«Отсюда вопрос, учитывая, что творится с танкерами, с судоходством в принципе сейчас в мире, а как они вообще будут получать эти ресурсы?» — задалась вопросом дипломат.
Ранее сообщалось, что цена нефти Brent на бирже ICE превысила $93 за баррель.
Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил о поиске ЕС выхода из энергетического кризиса.