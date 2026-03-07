Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Европу накрывает энергетический коллапс в свете кризиса на Ближнем Востоке

Страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Страны Западной и Центральной Европы сталкиваются с энергетическим коллапсом из-за кризиса на Ближнем Востоке и его влияния на поставки топлива, заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат отметила, что в связи с данными событиями цены на энергоносители «рванули», а ЕС сам себе запретил покупать энергоресурсы у России.

«Отсюда вопрос, учитывая, что творится с танкерами, с судоходством в принципе сейчас в мире, а как они вообще будут получать эти ресурсы?» — задалась вопросом дипломат.

Ранее сообщалось, что цена нефти Brent на бирже ICE превысила $93 за баррель.

Глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев ранее заявил о поиске ЕС выхода из энергетического кризиса.

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше