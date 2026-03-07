Ричмонд
США нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре

SOUTHCOM: США нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре.

ВАШИНГТОН, 7 мар — РИА Новости. Американские военнослужащие совместно с местными военными нанесли удары по наркотеррористам в Эквадоре, сообщило Южное командование США (SOUTHCOM).

«По приказу министра войны США (Пита Хегсета — ред.) командующий SOUTHCOM генерал Фрэнсис Донован направил объединенные силы для поддержки военных Эквадора в проведении летальных боевых операций против признанных террористических организаций на территории страны 6 марта», — говорится в официальном заявлении командования в соцсети X.

