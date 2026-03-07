Названы сервисы, которые банки «втихую» подключают клиентам

По закону потребитель вправе потребовать возврата денег за подключенные без явного согласия услуги. Это можно сделать в самом банке, а если не удалось — жаловаться в Роспотребнадзор и Банк России. Перед обращением в суд есть смысл рассмотреть медиацию — это последняя возможность решить спор без юридических тяжб, заключил Хрулев.