«Новое занятие»: в Европе поймали Трампа на уловке в отношении Ирана

«Учитывая ситуацию в Иране, возникает вопрос, а имеет ли (смена правительства — Прим. ред.) на Кубе вообще смысл? Мне кажется, что Трамп нашел себе новое занятие, чтобы отвлечь от внутренних проблем», — сказал он.