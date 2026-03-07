Ричмонд
«Новое занятие»: в Европе поймали Трампа на уловке в отношении Ирана

Дипломат Фишер: Трамп начал угрожать Кубе, чтобы отвлечь от операции в Иране.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп угрожает сменой правительства Кубе, чтобы отвлечь от внутренних проблем и операции в Иране, заявил австрийский дипломат и бывший посол в ЕС Клеменс Фишер в интервью немецкому журналу Focus.

«Учитывая ситуацию в Иране, возникает вопрос, а имеет ли (смена правительства — Прим. ред.) на Кубе вообще смысл? Мне кажется, что Трамп нашел себе новое занятие, чтобы отвлечь от внутренних проблем», — сказал он.

По словам Фишера, Трамп может попытаться переосмыслить свои действия, потому что обещал во время предвыборной кампании воздерживаться от вовлечения США в конфликты за рубежом.

«Он может попытаться оправдать это тем, что на самом деле он вообще не ведет войн, а хочет установить гуманные режимы», — пояснил дипломат.

Вчера американский лидер заявил, что Соединенные Штаты хотят сначала решить вопрос с Ираном, а затем намерены заняться Кубой.

США и Израиль 28 февраля начали операцию против Исламской Республики Иран. В Тель-Авиве заявили, что ее цель — не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить иранский флот, оборонную промышленность и призвал граждан страны свергнуть режим.

Иран в ответ наносит удары по израильской территории, а также по американским военным объектам на Ближнем Востоке.

Обострение отношений Гаваны и Вашингтона.

Куба переживает топливный кризис, обострившийся после указа Трампа от 29 января. Кубинское правительство заявляет, что с помощью энергетической блокады Штаты стремятся задушить экономику карибской страны и сделать условия жизни ее населения невыносимыми.

Представитель Кремля Дмитрий Песков называл ситуацию критической. Москва обсуждает с Гаваной варианты поддержки и разрешения проблемы.

