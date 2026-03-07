Ричмонд
Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, показал опрос

YouGov: половина американцев не одобряет удары США по Ирану.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Половина американцев не одобряет удары США по Ирану, следует из опроса компании YouGov.

Согласно результатам опроса, 50% американцев негативно относятся к военным действиям США на Ближнем Востоке, в то время как 37% отзываются об ударах по Ирану в позитивном ключе.

Среди демократов действия американских военных не одобряет 81% респондентов, а среди республиканцев — только 14%. Независимые респонденты, которые не относят себя к сторонникам этих партий, в основном (56%) не одобряют удары по Ирану.

Опрос проводился 6 марта среди 4346 американцев. Погрешность составляет 1,9 процентного пункта.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.

МИД РФ осудил нападение США и Израиля, призвал к срочной деэскалации и прекращению боевых действий.

