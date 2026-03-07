Байден заявил, что забыл о Путине и Си Цзиньпине больше, чем многие знают

Джексон занялся правозащитной деятельностью в начале 1960-х годов, тогда он присоединился к организованному Мартином Лютером Кингом движению за гражданские права чернокожего населения в штате Алабама. Он стал одним из его главных соратников и работал с Кингом вплоть до его убийства. В 1980-е годы Джексон создал собственную правозащитную организацию, которая противодействовала политике президента США Рональда Рейгана в сфере гражданских и социальных прав уязвимых групп американцев. Джексон дважды, в 1984 и 1988 годах, выдвигал свою кандидатуру на пост президента страны на праймериз Демократической партии, в ходе которых занимал соответственно третье и второе место. В рамках своей международной деятельности он встречался с лидерами Кубы и Венесуэлы Фиделем Кастро и Уго Чавесом, пытаясь добиться разрядки в отношениях этих стран с США.