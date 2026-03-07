Ричмонд
Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно с неустановленным флагом

Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом.

Береговая охрана Швеции взяла под контроль судно Caffa с неустановленным флагом.

Как утверждает Reuters, оно подозревается в отсутствии гражданства.

«Береговая охрана взяла под контроль судно с неустановленным флагом, которое, следовательно, подозревается в том, что является судном без гражданства», — говорится в сообщении.

При этом уточняется, что Caffa шло под гвинейским флагом, однако в шведской полиции заявили, что подозревают судно в плавании под фальшивым флагом. Береговая охрана проводит расследование инцидента на предмет возможного нарушения морского права.

Ранее в Bloomberg писали, что судоходство в Ормузском проливе почти полностью остановлено.