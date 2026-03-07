Ричмонд
СМИ: Трамп выразил интерес в размещении военных на территории Ирана

NBC: Трамп выразил интерес в размещении военных на территории Ирана.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в частном порядке выразил интерес в размещении военных на территории Ирана, он обсудил это с помощниками, сообщает телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц и другие источники.

«Президент Дональд Трамп в частном порядке выразил серьезный интерес в размещении американских войск на земле на территории Ирана», — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на двух официальных лиц США, бывшего американского чиновника и еще один осведомленный источник.

Отмечается, что Трамп обсудил эту идею со своими помощниками и официальными лицами из Республиканской партии.

