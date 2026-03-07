Ричмонд
В Киеве прогремели новые взрывы

В Киеве второй раз за ночь на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Взрывы вновь прогремели в Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на корреспондентов.

«В Киеве снова слышны взрывы», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале «Общественного».

Также, помимо Киева, телеканал сообщает о взрывах в Винницкой области.

Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Киеве и ряде областей Украины, включая Винницкую, звучит воздушная тревога.