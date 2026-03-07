В результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта погибли четыре моряка

Четыре моряка погибли, ещё трое получили ранения в результате обстрела буксира в Ормузском проливе 6 марта.
Об этом сообщил генеральный секретарь Международной морской организации (IMO) Арсенио Домингес.
Также он добавил, что сегодня в Персидском заливе на борту судов по-прежнему остаются заблокированными и подвергаются повышенному риску около 20 тыс. моряков.
«Это неприемлемо и неустойчиво. Все стороны и заинтересованные стороны обязаны принять необходимые меры для обеспечения защиты моряков, включая их права и благополучие, а также свободы судоходства, в соответствии с международным правом», — подчеркнул Домингес.
Ранее еврокомиссар по устойчивому транспорту и туризму Апостолос Цицикостас рассказал, что перебои в судоходстве в Ормузском проливе затронули более 3,1 тыс. судов.
Официальный представитель Генштаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи между тем заявил, что Тегеран не перекрывал Ормузский пролив и не сделает этого.