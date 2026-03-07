Ричмонд
NBC: Трамп в частном порядке выразил интерес в размещении военных в Иране

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал серьёзный интерес к размещению американских войск на территории Ирана.

Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал серьёзный интерес к размещению американских войск на территории Ирана.

Как утверждает NBC, в частных комментариях глава Белого дома не говорил о крупномасштабном наземном вторжении в Иран, а скорее о возможности использования небольшого контингента американских войск в конкретных стратегических целях.

Также, по информации телеканала, Трамп предположил, что Вашингтон и новое иранское правительство будут сотрудничать в добыче нефти аналогично тому, как это происходит между США и Венесуэлой.

Своё видение послевоенного Ирана американский лидер обсуждал с помощниками и официальными лицами из Республиканской партии.

Профессор Генуэзского университета Паоло Бекки ранее выразил мнение, что отправка сухопутных войск в Иран может дорого обойтись США.

