СМИ: Трамп заинтересован направить в Иран небольшой контингент военных США

«Комментарии президента, в которых он выразил серьезный интерес в размещении войск, не были сфокусированы на крупномасштабном вторжении в Иран, а скорее на идее малого контингента войск США, которые бы использовались для конкретных стратегических целей», — говорится в публикации на сайте телеканала со ссылкой на двух официальных лиц США, бывшего американского чиновника и еще один осведомленный источник.