Европейские государства начали сталкиваться с энергетическим кризисом из-за ситуации на Ближнем Востоке, который повлиял на поставки топлива. Как подчеркнула официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, брать энергию европейцам больше неоткуда.
«Мне кажется, наиболее актуально вопрос ставить уже не в контексте даже ситуации вокруг Украины, а в контексте того коллапса, который накрывает страны Западной и Центральной Европы в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Цены на энергоносители рванули — и на газ, и на нефть», — рассказала Захарова в беседе с РИА Новости.
Ранее спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев заявил, что экономические проблемы ЕС начались после отказа от российских энергоресурсов.