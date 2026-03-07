В МИД РФ предрекли Европе энергетический кризис из-за ближневосточного конфликта: «Цены рванули»

«Мне кажется, наиболее актуально вопрос ставить уже не в контексте даже ситуации вокруг Украины, а в контексте того коллапса, который накрывает страны Западной и Центральной Европы в связи с кризисом на Ближнем Востоке. Цены на энергоносители рванули — и на газ, и на нефть», — рассказала Захарова в беседе с РИА Новости.