Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

McDonald’s зарегистрировал в России товарный знак с изображением клоуна

РИА Новости: McDonald’s зарегистрировал в РФ товарный знак с изображением клоуна.

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald’s зарегистрировала в стране товарный знак с изображением клоуна, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента.

Согласно документам, компания подала заявку в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатент принял положительное решение о регистрации товарного знака, на котором изображен клоун.

Теперь под товарным знаком компания сможет оказывать услуги ресторанов, по доставке еды и напитков, кафе быстрого обслуживания, точек быстрого питания, кейтеринга.

Ранее McDonald’s также смог зарегистрировать одноименный товарный знак и товарный знак McWrap для продажи сэндвичей.

Компания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции «быстрого питания». По состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира.

McDonald’s объявил о приостановке работы в России 14 марта 2022 года. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Покупателем ее российских активов стал лицензиат компании Александр Говор, при этом, по условиям соглашения, продавец в течение 15 лет вправе «на рыночных условиях» выкупить бизнес обратно.

Первый ресторан под новым брендом «Вкусно — и точка» открылся в Москве 12 июня 2022 года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше