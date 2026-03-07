McDonald’s зарегистрировал в России товарный знак с изображением клоуна

Компания McDonald’s была основана в 1940 году братьями Диком и Маком Макдоналдами. Первый ресторан открылся в Сан-Бернардино (штат Калифорния, США). В 1948 году компания впервые в мире сформулировала принципы концепции «быстрого питания». По состоянию на 30 июня сеть насчитывала более 44 тысяч ресторанов в 114 странах мира.