В МИД призвали США не раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях

«Безусловно, тщательно отслеживаем все практические шаги, которые предпринимают американцы в данной сфере. Для этого есть необходимые технические возможности. Кроме того, как известно, существует давно функционирующая и эффективно работающая международная система мониторинга в этой сфере. Она создана в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который, к сожалению, не вступил в силу, во многом из-за деструктивной позиции США. Система мониторинга, тем не менее, работает. Она позволяет подкреплять наши национальные выводы соответствующими данными, получаемыми с целого ряда станций», — пояснил Рябков, отвечая на вопрос, как в Москве расценивают сообщения СМИ о ряде подземных толчков неподалеку от американского полигона в Неваде.