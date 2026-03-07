В МИД призвали США не раскачивать лодку словами о ядерных испытаниях

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Россия призывает США проявлять максимальную сдержанность и «не раскачивать лодку» заявлениями о возобновлении ими ядерных испытаний, заявил в интервью РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
«Политический сигнал таков: максимальная сдержанность должна быть проявлена США в этой сфере. Не надо раскачивать лодку дальше, она и так уже набрала воду по ватерлинию. Эта лодка, в которой сложены остатки прежнего режима контроля над вооружениями, может легко пойти ко дну в результате подобных безответственных действий Вашингтона», — сказал Рябков.
Он отметил, что в Москве уже не раз говорили о том, что риторика Вашингтона на тему возобновления ядерных испытаний «носит дестабилизирующий характер».
«Безусловно, тщательно отслеживаем все практические шаги, которые предпринимают американцы в данной сфере. Для этого есть необходимые технические возможности. Кроме того, как известно, существует давно функционирующая и эффективно работающая международная система мониторинга в этой сфере. Она создана в рамках Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который, к сожалению, не вступил в силу, во многом из-за деструктивной позиции США. Система мониторинга, тем не менее, работает. Она позволяет подкреплять наши национальные выводы соответствующими данными, получаемыми с целого ряда станций», — пояснил Рябков, отвечая на вопрос, как в Москве расценивают сообщения СМИ о ряде подземных толчков неподалеку от американского полигона в Неваде.
Президент США Дональд Трамп 30 октября 2025 года заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы. В своей соцсети Truth Social Трамп добавил, что этот процесс начнется немедленно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия ответит, если какая-то из ядерных держав проведет ядерные испытания.