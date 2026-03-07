Мирошник: выпады Зеленского в отношении мировых лидеров неприемлемы

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник подчеркнул в интервью ТАСС, что высказывания, которые Владимир Зеленский позволяет себе в адрес ряда мировых лидеров, пытаясь привлечь к себе внимание, совершенно неприемлемы.
«Зеленский хамит. Зеленский делает неприемлемые совершенно выпады в адрес целого ряда мировых лидеров. Он позволяет себе мат, он в полунеадекватном состоянии выходит в эфир», — сказал дипломат.
При этом он указал, что серия соответствующих действий со стороны Зеленского призвана сделать одно и то же — продолжать привлекать к нему внимание.
Ранее сопредседатель «Альтернативы для Германии» Алиса Вайдель также заявила, что поведение Зеленского по отношению к Венгрии и Словакии вызывает вопросы.
Также сообщалось, что после угроз Зеленского в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана тысячи венгров вышли на протест.